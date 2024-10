Amazon: allarme truffe anche dopo la Festa delle Offerte Prime

Nonostante la Festa delle Offerte Prime 2024 sia terminata dalla mezzanotte di oggi, 10 ottobre 2024, in queste ore è scattato l’allarme truffe online a tema Amazon. Infatti, stando a parecchie segnalazioni, diversi utenti sono stati raggiunti da email e messaggi di testo che promuovono la possibilità di partecipare alla Festa delle Offerte Prime nonostante sia già terminata.

Si tratta di una specie di pass vip che garantirebbe ancora l’accesso esclusivo per pochissimo tempo ai prezzi offerti dall’evento di successo che Amazon ha tenuto i giorni 8 e 9 ottobre 2024. Ovviamente si tratta di vere e proprie truffe online che hanno come obiettivo quello di rubare dati sensibili e denaro agli utenti che cadono nella trappola. Ma chi non vorrebbe poter risparmiare soprattutto se si è perso qualche offerta particolare.

Tutti a volte scoprono il giorno dopo le offerte di aver bisogno di un particolare dispositivo. A volte, senza farlo apposta, lo smartphone si guasta proprio dopo le Offerte Prime. Avere l’opportunità di godere ancora per un po’ dei prezzi speciali di quella promozione fa gola a tutti, anche solo per togliersi qualche sfizio a cui magari abbiamo cercato di resistere nei giorni caldi. Purtroppo però si tratta di truffe che sfruttano Amazon.

Amazon e le truffe post Festa delle Offerte Prime

Ovviamente Amazon non ha niente a che vedere con le recenti truffe che permetterebbero di accedere ancora per qualche ora ai prezzi competitivi della Festa delle Offerte Prime. Purtroppo però sono ancora molti gli utenti che cadono in queste trappole. Si tratta prevalentemente di pagine phishing che rubano dati e denaro agli utenti.

In queste ore stanno anche girando email fake che regalerebbero un concorso con buoni Amazon come premio per aver acquistato durante la Festa delle Offerte Prime. Anche in questo caso non è Amazon a contattarti, ma cybercriminali esperti che cercano solo di truffarti. Quindi il nostro consiglio è quello di non credere a questi messaggi ed evitare di cliccare sui link, anche se solo per curiosità.

In caso di dubbi è possibile anche contattare l’assistenza ufficiale Amazon per chiedere chiarimenti in merito a una email ricevuta.