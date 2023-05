Amazon aggiorna il supporto Matter per Alexa: ecco anche iOS e Thread

Amazon continua a lavorare per migliorare l’integrazione di Alexa con dispositivi di diverse tecnologie e marchi allo scopo di rendere l’ambiente home dell’utente il più funzionale secondo le proprie necessità.

Da qui arriva dunque l’annuncio dell’aggiornamento del supporto Matter per Alexa che offre la possibilità ai clienti di configurare i propri device Matter con iOS, inclusi quelli con protocollo Thread. Inoltre, è stato aggiunto il supporto anche agli smart speaker Echo, Echo Plus ed Echo Dot di seconda generazione, mentre Echo di quarta generazione può essere abilitato come border router Thread.

L’importanza del supporto Matter per Amazon e Alexa

L’annuncio di oggi guarda nella direzione volta ad offrire agli utenti Echo la possibilità di ampliare la propria Smart Home con dispositivi Matter dotati di tecnologia Thread, insieme a Zigbee, Bluetooth Low Energy Mesh e protocollo WiFi.

L’obiettivo è impedire che gli utenti debbano preoccuparsi della interoperabilità tra i diversi dispositivi per la Casa Intelligente che scelgono di acquistare. Non per caso, il colosso dell’e-commerce annuncia che ad oggi sono oltre 100 milioni i device Echo su 20 modelli che verranno aggiornati allo scopo di supportare Matter.

Amazon ha anche approfittato dell’occasione per ricordare della collaborazione con Eve sottolineando come, prima di Matter, i dispositivi della compagnia potevano funzionare soltanto con determinati sistemi di smart home.

Il supporto di Alexa ai device Matter con protocollo Thread apre l’opportunità per Eve di espandersi rapidamente attraverso le decine di milioni di clienti che usano Alexa ogni giorno traendo vantaggio da programmi come “Funziona con Alexa” e Frustration-Free Setup.

Il badge “Funziona con Alexa” permette ai clienti di rendere più facilmente individuabili su Amazon.it i prodotti Eve testati per funzionare in maniera efficace con il famoso assistente vocale. Questo permette loro di costruire esperienze domestiche intelligenti migliori, dall’acquisto, alla configurazione senza dimenticare ovviamente l’uso quotidiano.

