Amazfit Cheetah Runner vero assistente con mappe OFFLINE e Alexa (-15%)

Te lo suggerisce il nome ma per essere ancora più chiari, Amazfit Cheetah Runner è lo smartwatch da mettere al polso se corsa e sport simili sono la tua passione. Con questo prodotto non te ne perdi una, di indicazioni intendo e ti muovi con disinvoltura tenendo traccia di progressi e indicatori importanti.

Amazfit Cheetah Runner, uno smartwatch che per correre è essenziale

Un prodotto specializzato nel mondo della corsa ma anche del jogging e delle camminate. Non ne esistono molti sul mercato e con le funzioni che ti offre lui, è inarrivabile. Amazfit Cheetah Runner ha tutto al posto giusto, anche il design un po’ sportivo lo rende perfetto per indossarlo al polso tutti i giorni senza farne a meno.

Il display è tondo, luminoso e a colori. Ti permette di avere una visione fantastica fin dal primo momento per non dover interrompere il tuo allenamento per leggere cosa accade o per consultare le varie funzioni. Prima di dirti quali sono, ti dico che all’interno del watch trovi sensori che sono dedicati alla salute per monitorare il battito cardiaco, lo stress, il sonno e l’ossigeno nel sangue.

Ma venendo a noi, Amazfit Cheetah Runner è dotato di GPS autonomo e brevettato dallo stesso brand per una posizione sempre corretta e affidabile. Questa ti torna utile nei tracciati che, per inciso, puoi scaricare e usare anche senza dover portare dietro lo smartphone visto che sono resi disponibili offline.

Segui le due mappe, usa la navigazione del percorso e goditi ogni sfaccettatura dell’accessorio senza dimenticare che c’è persino Amazon Alexa integrata.

