Amazfit Bip S: smartwatch con GPS e batteria INFINITA (-47% Amazon)

Stai cercando uno smartwatch economico ma con un mondo di feature interessanti? Allora non farti scappare questa assurda offerta di Amazon per l'ottimo Amazfit Bip S, uno tra i pochissimi smartwatch economici a essere munito del chip GPS integrato.

Ad appena 37€, con uno sconto del 47%, il device rappresenta senza esagerazioni il fitness tracker di riferimento in questa fascia di prezzo.

Amazfit Bip S con il 47% è lo smartwatch in offerta su Amazon che non puoi perdere

Munito di uno schermo touch a colori da 1.28 pollici con vetro temprato resistente ai graffi, la cassa del wearable è impermeabile fino a 5 ATM (50 metri): lo puoi indossare sotto la doccia o in piscina senza nessun timore. Completamente compatibile con iOS (dalla versione iOS 10.0 in poi) e con Android (dalla versione 5.0 in poi), il device monta il chip GPS + GLONASS per registrare con precisione la tua posizione durante gli allenamenti all'aperto.

Il sensore per il battito cardiaco registra la frequenza del cuore 24/7, anche di notte, e quando ti alleni ti permette di valutare la tua prestazione fisica e il recupero dallo sforzo. Indossalo per registrare i tuoi allenamenti in palestra oppure mentre corri all'aperto, in piscina e molto altro – supporta 17 modalità allenamento differenti -, e dimenticati di ricaricarlo grazie all'incredibile autonomia di 40 giorni con tanto di display Always-On.

Non farti scappare questa incredibile occasione e acquista subito l'ottimo smartwatch di Amazfit a un prezzo incredibilmente vantaggioso: tantissime persone lo utilizzano ogni giorno e ne sono rimasti veramente colpiti. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione aggiuntivi.

Non perdere le incredibili offerte di Primavera di Amazon: un fiume di prodotti in sconto disponibili all'acquisto tramite la pagina delle offerte!