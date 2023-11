Altoparlanti Pioneer DJ: MEGA sconto del 32% su Amazon

Se sei un appassionato di musica che cerca un suono di qualità superiore, i nuovi altoparlanti da tavolo Pioneer DJ DM-50D sono un’opzione da non perdere, soprattutto considerando l’attuale sconto del 32% su Amazon. Questi altoparlanti offrono un’esperienza sonora avanzata, combinando un design innovativo con caratteristiche tecniche all’avanguardia. Approfitta subito di questo affare e acquistali al prezzo speciale di soli 168,79 euro.

Altoparlanti Pioneer DJ: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Uno dei punti di forza dei Pioneer DJ DM-50D è il loro suono basso equilibrato e incisivo. Ogni unità è equipaggiata con un potente amplificatore di classe D e un woofer da 5 pollici, che permettono di pompare potenza extra quando necessario. Ciò significa che questi altoparlanti sono adatti sia per il DJing che per la produzione musicale.

La versatilità è un’altra caratteristica chiave dei Pioneer DJ DM-50D, grazie alla loro modalità audio a 2 vie. Con un semplice interruttore, puoi passare dalla modalità DJ a quella di produzione. In entrambe le modalità, le impostazioni DSP si regolano automaticamente per garantire il sound ottimale per ogni applicazione.

Il design avanzato di questi diffusori combina elementi delle ben note unità DM-40 con nuove componenti, garantendo un suono più potente e di qualità superiore. Disponibili in bianco o nero e venduti in coppie, sono facili da configurare e utilizzare, ideali per una varietà di applicazioni.

La facilità d’uso è un altro punto forte, con diverse opzioni di connessione, tra cui RCA, mini jack e i nuovi terminali d’ingresso TRS. Questo consente di collegare facilmente diverse attrezzature per DJ o produzione, come console DJ, mixer, laptop o schede audio. La presa sul pannello frontale semplifica anche il collegamento delle cuffie, mentre la manopola del livello di fronte a te ti permette di regolare il volume senza dover raggiungere il retro degli altoparlanti.

Gli altoparlanti Pioneer DM-50D presentano anche caratteristiche tecniche avanzate, come un amplificatore di classe D, diffusori convessi DECO per frequenze alte cristalline, allineamento temporale per una chiara riproduzione delle frequenze audio e dotti scanalati per bassi serrati e incisivi.

Approfitta di questa incredibile offerta su Amazon e immergiti in un’esperienza sonora di qualità con i Pioneer DJ DM-50D. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di migliorare il tuo setup audio a un prezzo scontato di soli 168,79 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.