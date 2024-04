Altoparlante della Marshall in offerta: suono bomba e 26% di sconto

L’Emberton II di Marshall è un’eccellente scelta per gli amanti della musica che cercano un altoparlante Bluetooth portatile con una qualità del suono encomiabile. Oggi è in offerta su Amazon ad appena 116,99€, con un robusto sconto sul suo normale prezzo di listino di 158,46€.

Questo altoparlante, noto per la sua robustezza e qualità audio eccellente, è ideale sia per l’uso domestico che per le avventure all’aperto.

Dotato della tecnologia True Stereophonic di Marshall, l’Emberton II offre un’esperienza d’ascolto a 360°, garantendo che il suono sia distribuito uniformemente in tutte le direzioni. Questo aspetto, unito alla firma sonora potente e chiara tipica di Marshall, fa sì che l’Emberton II sia in grado di offrire prestazioni audio di qualità superiore rispetto ad altri altoparlanti della stessa dimensione.

Con oltre 30 ore di riproduzione con una singola ricarica, l’Emberton II assicura che la tua musica ti accompagni per lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni, rendendolo un compagno di viaggio ideale. La funzionalità di ricarica rapida inoltre riduce al minimo i tempi di inattività, garantendo che il dispositivo sia pronto all’uso quando ne hai bisogno.

La robustezza dell’Emberton II è certificata dal grado di resistenza all’acqua e alla polvere IP67, che lo rende adatto a resistere a condizioni esterne avverse. Questo lo rende particolarmente adatto per l’uso in ambienti esterni, come spiagge, campeggi o festival. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa offerta e di acquistare subito l’Emberton II risparmiando.