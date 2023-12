Altoparlante Bluetooth con bassi PROFONDI, audio spettacolo (2 sconti)

Illumina le tue giornate riempendole di musica. Non usare la cassa del tuo smartphone, rovina tutta l’esperienza soprattutto se vuoi sentire i tuoi brani a tutto volume senza restrizioni. Porta a casa questo altoparlante Bluetooth di Tronsmart per un’esperienza eccezionale.

Visto che è in doppio sconto su Amazon, chi sono io per non nascondertelo? Collegati al volo in pagina dove spunti il coupon e completi l’acquisto a soli 53€.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Altoparlante Bluetooth Tronsmart per un audio spettacolare

La musica la vivi in tutte le sue sfumature sentendola dentro di te e senza rinunciare al minimo dettaglio. Dopotutto quando decidi di ascoltare i tuoi brani ad alto volume è proprio questo che ti aspetti: quello scatto di adrenalina che ti ricorda quanto è bello perdersi in note e generi musicali vari.

Tutto questo viene reso possibile dall’altoparlante Bluetooth di Tronsmart che è pratico, comodo e di qualità. Ha delle dimensioni ridotte ed è portabile ovunque nonostante non sia in dimensioni mini. Con il manico incorporato diventa il tuo amico di scampagnate e feste varie, è anche impermeabile per non rovinarsi.

Le grandezze un po’ sopra dello standard ti consentono di fare affidamento a un subwoofer integrato che rende i bassi ancora più potenti tanto da farti tremare dentro. Non ti preoccupare perché anche i toni alti e medi sono equalizzati per un risultato senza difetti.

Bluetooth, NFC, AUX e con slot per micro SD così da avere proprio tutto a portata di mano. La batteria ti regala fino a 15 ore di utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.