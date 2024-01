Altoparlante bluetooth Bose: Amazon TAGLIA il prezzo (-39%)

Per le tue feste all’aperto, per portare la musica sempre con sé, ma anche come un ottimo altoparlante da doccia, questo Bose SoundLink Micro è semplicemente perfetto. Grazie allo sconto del 39% su Amazon puoi averlo a soli 79 euro invece di 129,95.

Altoparlante bluetooth Bose SoundLink Micro in offerta: le caratteristiche

Con un design compatto ma potente, questo diffusore impermeabile offre un suono straordinariamente chiaro, con bassi profondi e avvolgenti. Grazie al trasduttore appositamente progettato e ai radiatori passivi, puoi godere di un’esperienza acustica bilanciata, perfetta per qualsiasi tipo di musica.

La robustezza è una delle caratteristiche distintive di questo diffusore. Con un cinturino resistente agli strappi, puoi agganciarlo allo zaino, alla borsa frigo o al manubrio della bicicletta, garantendo una protezione affidabile da urti e vibrazioni. Il design resistente agli agenti atmosferici e il rivestimento in gomma di silicone rendono il SoundLink Micro praticamente indistruttibile, perfetto per l’uso all’aperto.

La certificazione IP67 assicura che questo diffusore sia impermeabile e resistente alla polvere, proteggendolo da qualsiasi avversità atmosferica. Puoi portarlo in spiaggia, in campeggio o sotto la doccia senza preoccuparti di danni.

La batteria integrata agli ioni di litio offre un’autonomia eccezionale fino a 6 ore di riproduzione continua. E se hai bisogno di ricaricare il diffusore, puoi farlo in qualsiasi momento grazie al pratico cavo micro-USB incluso.

Non farti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Entra nel mondo della qualità audio Bose con il SoundLink Micro, il compagno perfetto per la tua avventura musicale ovunque tu vada. Acquista ora e trasforma il modo in cui ascolti la musica.

