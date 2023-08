Altoparlante Bluetooth 5.3 con suono che fa TREMARE i muri: coupon WOW

Continua ad essere l’anima della festa anche quando non sei in casa grazie un eccezionale altoparlante Bluetooth che ti fa fare un figurone in qualsiasi situazione. Piccolo, portatile ma potente questo gioiellino è il tuo asso nella manica.

Altoparlante Bluetooth da festa: potente e perfetto

Disponibile in questa colorazione blu elettrico, l’altoparlante Bluetooth che ti sto proponendo è veramente geniale. Non solo a un prezzo eccezionale per quello che ti metti a portata di mano, ma chiunque l’abbia acquistato la promosso a pieni voti quindi fidati di chi l’ha testato con mano propria.

Grazie al suo design dalle dimensioni ridotte hai la possibilità di portarlo sempre con te senza che mai ti sia di intralcio. Inoltre, ti faccio sapere che è completamente impermeabile così anche se entra in contatto con acqua non si rovina e non smette di funzionare.

Bassi super profondi e audio potente per poter sentire la tua musica preferita senza scendere a compromessi. Il Bluetooth 5.3 ti regala delle connessioni stabili anche a distanza mentre i tasti fisici ti consentono di gestire la riproduzione musicale senza dover tirare lo smartphone fuori ogni due per tre.

Tuttavia le sue caratteristiche non terminano qui visto che ho lasciato la feature più interessante proprio per ultima. Con una sola ricarica, questa cassa Bluetooth riesce a suonare per 18 ore consecutive senza dare forfait. Come puoi immaginare, di potenzialità davvero tanta.

Non perdere neanche un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon dove hai la possibilità di spuntare con un solo clic il magico coupon. Porti a casa questo meraviglioso altoparlante Bluetooth a soli 49,99€.

Le spedizioni sono gratuite e rapide su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

