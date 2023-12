Alternativa a Pepe supera BNB e Litecoin mentre i trader acquistano durante l'ICO

Il potenziale del settore dei meme è innegabile. Nuovi token emergono costantemente, sfidando quelli dominanti. Attualmente è emersa una nuova alternativa a Pepe (PEPE), NuggetRush (NUGX). Questa meme coin P2E si appresta a superare Binance Coin (BNB) e Litecoin (LTC) grazie all’acquisto da parte dei trader durante l’ICO.

Questo articolo tratterà il potenziale di crescita di questa migliore ICO: NuggetRush. Inoltre, illustrerà come probabilmente supererà BNB e Litecoin in termini di crescita e profitto. Iniziamo.

NuggetRush (NUGX): Pepe Alternative

In qualità di una delle nuove ICO sul mercato, particolarmente promettente, NuggetRush (NUGX) è pronta per una crescita esplosiva. Secondo gli analisti, il valore di questa alternativa di Pepe aumenterà del 4.500% dopo il lancio. La prevendita è al terzo turno e un token costa solo 0,013 $. Per questi motivi, si posiziona come la migliore nuova criptovaluta in cui investire oggi.

Questo nuovo progetto si distingue per il suo intrigante mix di play-to-earn, GameFi, impact gaming e meme. Il gioco in arrivo promette un’esperienza di gioco emozionante e coinvolgente. Inoltre, i giocatori potranno guadagnare asset tangibili nel gioco giocando all’estrazione dell’oro.

Inoltre, sosterrà cause meritevoli e associazioni di beneficenza, il che ne consolida lo status di solido investimento in criptovalute.

Ad esempio, si propone di contribuire al miglioramento dei minatori artigianali nei paesi sottosviluppati. Questo obiettivo sarà raggiunto dando loro una parte delle ricompense e degli acquisti nel gioco.

La prevendita è nelle fasi iniziali, quindi c’è una finestra di opportunità per diventare un early adopter. Se vuoi unirti alla community in crescita e investire in questa alternativa di Pepe, clicca sul link sotto.

Binance Coin (BNB): il sentimento ribassista incombe

Binance Coin (BNB) è uno dei token più dominanti nello spazio delle criptovalute. È alla base del più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance. È anche il token di utilità nativo di altri progetti dell’ecosistema Binance. Per questo motivo, è tra i migliori altcoin sul mercato.

Nonostante ciò, BNB sta affrontando un forte sentimento ribassista al momento. Ciò è dovuto alle accuse penali e alle violazioni di riciclaggio di denaro contro Binance e l’ex CEO. I due si sono dichiarati colpevoli di queste accuse e devono pagare miliardi di dollari di risarcimento.

Il prezzo di BNB ha reagito a questo sviluppo con un calo. Potremmo assistere ad altri cali di prezzo prima di un rialzo significativo.

Litecoin (LTC): è un investimento poco interessante?

Litecoin (LTC) è una delle migliori criptovalute presenti sul mercato. Sebbene sia una buona criptovaluta da acquistare, i ritorni sugli investimenti potrebbero non essere così significativi come l’investimento in progetti emergenti.

Nonostante quanto detto sopra e il suo ruolo importante nello spazio delle criptovalute, i trader hanno trascurato il Litecoin. Uno dei fattori che hanno contribuito è il suo basso potenziale di crescita.

Inoltre, Litecoin ha un’ampia capitalizzazione di mercato, che lascia poco spazio alla crescita. Di conseguenza, gli investitori hanno optato per investimenti più promettenti. Il calo di interesse vedrà altri token superarlo.

Conclusione

Esiste una nuova alternativa a Pepe disponibile in NuggetRush. In termini di crescita e profitto, questa nuova meme coin P2E dovrebbe eclissare sia Litecoin che BNB. È quindi più probabile che fornisca un rendimento più elevato sugli investimenti, rendendola un’impresa più interessante.

Visita il sito della prevendita di NuggetRush

