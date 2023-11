Alexa nella tua Auto? Ora è possibile (e costa pochissimo)!

Grazie al Black Friday 2023, potrai approfittare di una delle migliori offerte di sempre. Se hai già testato l’utilità di Amazon Alexa (l’assistente virtuale), ora potrai farlo anche in automobile, grazie a Echo Auto (2ª gen.), scontato a soli 34,99€ invece di 69,99€!

Amazon Echo Auto (2ª gen.) crolla al -50%

Echo Auto è un accessorio smart che porta l’assistente vocale Alexa nella tua auto, trasformando il tempo trascorso alla guida in un’esperienza più coinvolgente e piacevole. Il dispositivo di Amazon possiede cinque microfoni integrati in modo da garantire un controllo vocale senza intoppi, anche in presenza di rumori del traffico o della radio.

Il dispositivo ti permette di ascoltare la tua musica preferita, podcast, notizie o audiolibri, senza dover toccare il telefono. Basta dire “Alexa, riproduci la mia playlist preferita” o “Alexa, metti la radio”. Ti può, inoltre, permettere di rimanere in contatto con i tuoi cari, gestire le tue attività e controllare i tuoi dispositivi smart nella tua casa. Puoi chiedere ad Alexa di effettuare chiamate, impostare promemoria, controllare il calendario o accendere le luci di casa.

Echo Auto si sincronizza con i tuoi dispositivi per domotica a casa, permettendoti di gestirli anche quando sei in viaggio. Puoi chiedere ad Alexa di abbassare le luci, accendere il termostato o controllare la serratura della porta d’ingresso.

Abbiamo anche un pulsante dedicato che consente di disattivare i microfoni in qualsiasi momento. Inoltre, hai il controllo completo delle tue registrazioni vocali, con la possibilità di leggerle, ascoltarle o eliminarle.

Configurare Echo Auto è semplice e veloce dato che basta collegare l’accessorio all’app Alexa sul tuo telefono e scegliere se riprodurre i contenuti attraverso l’impianto stereo dell’auto, utilizzando il cavo AUX o la connessione Bluetooth del tuo smartphone.

Non perdere l’opportunità di portare Amazon Alexa anche in auto grazie a Echo Auto a soli 34,99€ invece di 69,99€!

