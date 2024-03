Alexa alla MASSIMA POTENZA in SCONTO del -30% è da prendere ora!

Non hai abbastanza dispositivi per la domotica in casa tua? Allora dovresti veramente approfittare dello sconto su Amazon Echo Show 10 (3ª generazione), dotato di schermo smart e molto altro. Con le “Offerta di Primavera” avrai fino questa notte per prendere questo dispositivo con uno sconto del 30%, pagandolo 189,99€!

Tutte le caratteristiche di Amazon Echo Show 10

Con uno schermo HD da 10,1″, Echo Show 10 è dotato di tecnologia intelligente che permetterà a quest’ultimo di spostarsi in base a dove sei, garantendoti una visione ottimale durante le videochiamate, la consultazione di ricette e la fruizione di contenuti. Grazie all’audio direzionale di alta qualità, potrai goderti musica, podcast e audiolibri con un suono cristallino e coinvolgente. Inoltre, la telecamera da 13 MP con movimento e inquadratura automatica assicura che tu sia sempre al centro dell’attenzione durante le videochiamate.

Grazie alla compatibilità con i dispositivi ZigBee, puoi configurare e controllare gli apparecchi domestici compatibili senza la necessità di un hub separato. Riuscirai a controllare le telecamere di sicurezza, regolare le luci e il termostato con semplici comandi vocali attraverso Alexa, e accedere alla telecamera integrata per tenere sotto controllo la tua casa ovunque ti trovi.

Echo Show 10 ti offre un’ampia gamma di intrattenimento: dai programmi preferiti su Prime Video, Netflix e YouTube, alla musica e ai podcast disponibili su Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi. Inoltre, potrai scoprire nuove ricette e seguire le istruzioni passo dopo passo grazie ai tutorial di GialloZafferano.

Grazie alla telecamera da 13 MP, potrai effettuare videochiamate, scattare foto ricordo, mentre Alexa rende semplice comunicare con i tuoi cari attraverso messaggi vocali e non solo.

Non perdere altro tempo e acquista Amazon Echo Show 10 per soli 189,99€ al posto degli originari 269,99€!