AirTag: il set da quattro lo paghi POCHISSIMO (meno di 100€)

Se perdi o dimentichi spesso oggetti come le chiavi, la borsa o il portafoglio, e magari hai un iPhone di nuova generazione, abbiamo una notizia incredibile per te. Amazon ha lanciato un’offerta straordinaria per il kit da quattro AirTag di Apple, disponibile a soli 99,99€. Il prezzo è in super sconto visto che costerebbero circa 130€; praticamente uno ti viene “regalato”.

AirTag: scopriamoli insieme

Gli AirTag sono piccoli dispositivi compatibili con l’ecosistema Apple che puoi attaccare ai tuoi oggetti per tenerli sotto controllo. Utilizzando l’app Find My di Apple, puoi localizzare i gadget collegati a questi tracker, vedere la loro posizione sulla mappa e ricevere notifiche quando ti allontani da essi. Per farla breve, è un modo intelligente per proteggere i tuoi beni più preziosi e ridurre lo stress, al tempo stesso.

Acquistando il kit da quattro AirTag a soli 99,99€, risparmi rispetto all’acquisto individuale di ogni singolo accessorio. Inoltre, le spese di spedizione sono comprese nel prezzo; non lasciarteli sfuggire perché sono eccezionali.

Con quattro AirTag, hai la possibilità di proteggere più oggetti simultaneamente. Puoi attaccarne uno al portafoglio, uno alle chiavi dell’auto, uno alla borsa e uno a qualsiasi altro oggetto di valore che desideri tenere sott’occhio. Inoltre potrai condividere gli AirTag con i membri della tua famiglia o con gli amici. Dulcis in fundo, funzionano in perfetta sincronia con gli altri dispositivi della mela. Puoi visualizzare la posizione degli oggetti collegati su iPhone, iPad o Mac, utilizzando l’app Find My (Trova).

Con un prezzo di soli 99,99€ al posto di 129,00€ non puoi proprio perdere questa fantastica promozione. Sappi che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, avrai diritto ad un anno di garanzia con Apple e a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.