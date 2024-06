Samsung Galaxy Z Flip5 con Watch 6 in omaggio: bundle TOP, costa soltanto 899€

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il clamshell del momento, il Samsung Galaxy Z Flip5, nella sua iterazione Graphite costa soltanto 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Pensate che in confezione riceverete anche il pratico caricabatterie da 25W e avrete in omaggio, registrando il device sul sito di Samsung, il wearable Galaxy Watch 6. Insomma, questo è un bundle che non potete proprio lasciarvi sfuggire. Correte a prenderlo adesso e non pensateci troppo: a questa cifra è da comprare subito. Ricordiamo che il Flip phone ha 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, non espandibile mediante microSD.

Samsung Galaxy Z Flip5: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Samsung è un device dotato di intelligenza artificiale che vi permetterà di modificare facilmente le foto in un modo professionale, ma non solo. Potrete anche ottenere una traduzione in tempo reale durante le chiamate e potrete perfino convertire le note vocali in testo. Insomma, le possibilità sono veramente infinite: c’è un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy che assicura prestazioni di altissimo profilo e il tutto è coadiuvato da un modem 5G e da 8 GB di RAM. La memoria è da 512 GB, non espandibile. La batteria dura tantissimo con una singola carica e si ricarica rapidamente via USB Type-C con la fast charge a 25W.

C’è un display esterno da 3,4 pollici, perfetto per visualizzare i contenuti anche a device chiuso e poi la cerniera è stata riprogettata rispetto al passato. Questo implica che si potrà interagire con il gadget in un modo completamente innovativo. Come non citare lo schermo interno da 6,7 pollici FullHD+, con refresh rate da 120 Hz, cornici sottili e un foro per la selfiecam. Grazie alla modalità Tear Drop si potrà utilizzare lo smartphone in una maniera comodissima. A soli 899,00€ con in omaggio il Galaxy Watch 6 è un best buy incredibile.