Motorola Moto G14: il mediogamma da comprare OGGI su Amazon

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: il potentissimo midrange Motorola Moto G14, nella sua iterazione Blu, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (ulteriormente espandibile mediante microSD), con Android 13, supporto al Dual SIM, schermo da 6,5 pollici FullHD+, main camera da 50 Megapixel batteria da 5000 mAh e processore Unisoc T616, costa soltanto 118,50€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Pensate che la cover in silicone sarà inclusa nel costo del prodotto e avrete così accesso ad un device unico nel suo genere. Fate presto quindi, prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione esclusiva.

Motorola Moto G14: ecco perché comprarlo

Iniziamo la disamina parlandovi dello schermo; ci troviamo di fronte ad un pannello FullHD+ da 6,5 pollici nitido e risoluto, con una qualità cristallina delle immagini, perfetta per film, serie TV, video, e non solo. C’è una selfiecam per le videocall in altissima risoluzione. Internamente poi, troviamo una memoria da 256 GB ma sappiate che si può espandere mediante una microSD così avrete tantissimo spazio a vostra disposizione per archiviare foto, video, canzoni e non solo. C’è un sistema fotografico composto da due sensori con quello principale che vanta una risoluzione di 50 megapixel e c’è anche un Macro Vision dedicato. Il design del prodotto è estremamente curato in ogni dettaglio e il gadget è anche certificato contro gli schizzi d’acqua e polvere. Come non citare la batteria da 5000 mAh che offre un’autonomia degna di nota con una singola carica e si ricarica rapidamente con la TurboPower.

Motorola Moto G14 è il miglior midrange che possiate comprare oggi su Amazon. Lo pagherete soltanto 118,50€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.