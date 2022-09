AirPods Pro: ecco i vantaggi della tecnologia "LE audio"

Secondo quanto si apprende sembra che i futuri AirPods Pro disporranno del supporto alla tecnologia LE audio via Bluetooth. Elenchiamo di seguito cinque vantaggi che si avrebbero con questa feature se davvero Apple deciderà di inserirla negli auricolari next-gen.

Giusto per fare il punto, due anni or sono è arrivato sul mercato il Bluetooth 5.2 con supporto all’LE audio. Si dice che in questa tecnologia siano coinvolti due dipendenti di Apple, quindi è quasi certo che vedremo tale opzione sui prodotti audio futuri del colosso di Cupertino.

AirPods Pro: cos’è l’LE audio e come funziona?

Adesso, grazie ad un documento pubblicato sull’ente Bluetooth SIG, scopriamo che l’azienda di Tim Cook ha testato un componente misterioso avente il Bluetooth 5.3. Non sappiamo di quale gadget si possa trattare, ma tutto ci fa capire che la mela si sta preparando al debutto dei primi terminali con supporto al Bluetooth LE audio. Cosa comporterà tale feature?

Questo potrebbe cambiare radicalmente l’esperienza che si avrebbe con gli auricolari in questione. Ricordiamo che il wearable dovrebbe vedere la luce entro la fine dell’anno. Vediamo ora cinque vantaggi che si avrebbero dall’uso di questa opzione.

In primo luogo, una migliore qualità sonora grazie ad un codec audio a bassa latenza chiamato LC3;

Un’autonomia migliorata sempre grazie al codec LC3;

L’audio multi-stream che permette di trasmettere più flussi audio sincronizzati fra loro.

Si potrebbero collegare più AirPods in simultanea ad un iPhone; al momento c’è già una funzione simile ma è limitata a solo due coppie. Ora si potrebbe aumentare tale numero.

Infine, non ci sarà più un “passaggio” fra telefono e computer; l’LE audio permettere alle cuffiette di connettersi sia all’iPhone che al Mac stesso. Super comodo per chi con gli auricolari ci lavora.

Speriamo bene. Intanto, se volete il modello di vecchia generazione, sappiate che è in sconto a soli 209,99€ con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.