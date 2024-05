LG XBOOM Go in offerta, prezzo in frantumi: su Amazon c'è il 62%

L’LG XBOOM Go è un altoparlante Bluetooth portatile ad alte prestazioni, ideale sia per ambienti interni che esterni, grazie alla sua robusta costruzione e alla resistenza all’acqua e alla polvere con rating IP67. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo competitivo, grazie ad un incredibile sconto del 62%: lo paghi 208€ invece di 549€. Decisamente niente male, considerato che si tratta di un prodotto avanzato con caratteristiche di fascia premium.

È dotato di due woofer da 4,5 pollici e un tweeter da 1 pollice, che forniscono un suono chiaro e potente a tutti i livelli di volume. Il dispositivo supporta anche il Bluetooth 5.1, assicurando un accoppiamento rapido e stabile con altri dispositivi. Il risultato è un suono bilanciato ed avvolgente, in grado di riempire anche le stanze più ampie per un’esperienza d’ascolto di qualità e altamente immersiva.

La durata della batteria è sbalorditiva: con una sola carica ottieni autonomia per ben 24 ore di ascolto di fila. Il diffusore è dotato anche di illuminazione regolabile con modalità multiple che possono sincronizzarsi con la musica: insomma, all’occorrenza può diventare uno straordinario altoparlante per animare le tue feste.

Potrai controllare l’illuminazione e altre impostazioni tramite l’app ufficiale LG XBOOM, che offre un’interfaccia estremamente semplice e comoda da utilizzare.

Come avrai ormai capito, non stiamo parlando di un normale altoparlante portatile, ma di una soluzione di primissimo livello: non perdere l’occasione di acquistarlo subito ad un prezzo estremamente conveniente.