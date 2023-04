AirPods Pro di seconda generazione a meno di 245€ su Amazon: CORRETE

Gli AirPods Pro (2022) di seconda generazione sono gli auricolari TWS di Apple che vi consigliamo; costano tanto, è vero, ma sono i migliori del mercato, soprattutto se avete un iPhone o un’ecosistema di gadget della mela. Tuttavia dobbiamo sottolinearlo: con gli sconti di Amazon si portano a casa a soli 244,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è davvero evidente e il sito di e-commerce vi farà risparmiare diverse decine di euro. Fra le altre cose, ricordiamo che la consegna è celere e immediata; in pochissimi giorni arriveranno a casa vostra e sappiate che avrete anche la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

C’è un anno di garanzia con il costruttore e due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

AirPods Pro (2022): impossibile ignorarli a questo prezzo

Gli AirPods Pro (2022) sono auricolari TWS in-ear che presentano tantissime caratteristiche esclusive. Pensiamo alla cancellazione del rumore attiva, due volte più efficace rispetto alla generazione precedente, ma non solo. C’è la modalità Trasparenza per isolarvi sì, ma mantenendo comunque i suoni dell’ambiente circostante e troviamo il supporto all’audio spaziale personalizzato. Sugli steli delle gemme abbiamo i comandi a pressione touch per l’audio, per rispondere alle telefonate, ma non solo.

In confezione troverete il cavo per la ricarica (che avviene via Lightning, via wireless o con la MagSafe), ma anche i cuscinetti di quattro tagli differenti (XS, S, M, L). Sono cuffiette Bluetooth certificate IPX4, quindi resisteranno all’acqua e al sudore. A soli 244,00€ sono gli auricolari TWS più vantaggiosi del momento, ma fate presto: potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve.

