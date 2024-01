AirPods Pro (2023) USB Type-C a 249€: i migliori auricolari da comprare OGGI

Se siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari True Wireless Stereo di Apple da abbinare al vostro iPhone di ultima generazione, oggi abbiamo una soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiamano AirPods Pro (2023) e sono imperdibili visto che sono in super sconto al prezzo di 249,00€, IVA inclusa, al posto di 289,00€. Cosa aspettate? Si tratta di un prodotto pazzesco, ricco di funzionalità premium, con un design minimal ed elegante, con i gommini in silicone in-ear che si adatteranno alle vostre orecchie, ma non solo. Sono tanti i motivi per cui conviene acquistarli quindi cosa aspettate? Correte a prenderli prima che finiscano le scorte disponibili o prima che termini la promo dedicata. I vantaggi che si hanno con il noto sito di e-commerce poi, sono innumerevoli: vediamoli insieme.

AirPods Pro (2023): ecco perché comprarli

I meravigliosi auricolari AirPods Pro (2023) di Apple sono incredibili; sono dotati di funzionalità premium come la cancellazione attiva del rumore di ultima generazione, c’è la nuovissima modalità trasparenza e pensate che hanno una custodia che si ricarica mediante la porta USB Type-C e che sfrutta la tecnologia MagSafe e wireless. I gommini sono disponibili in quattro taglie (troverete tutto in confezione), e nella scatola troverete anche il pratico cavo USB Type-C.

Vengono venduti e spediti da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine (a seconda della vostra regione di appartenenza), godrete della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore e pensate che ci sarà la possibilità di usufruire del reso gratuito fino ad un mese dall’acquisto in caso di eventuali problematiche. Cosa aspettate? A soli 249,00€ sono da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.