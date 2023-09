AirPods Pro (2023): finalmente DISPONIBILI e li paghi in comode rate

Oggi vogliamo parlarvi degli auricolari true wireless stereo di Apple più venduti di sempre; ci riferiamo agli AirPods Pro che, nell’iterazione (2023) con case di ricarica USB Type-C, diventano più che mai incredibili, oltre che vantaggiosi su Amazon. Partiamo dal prezzo di listino: solo 279,00€ (circa 20€ in meno rispetto al modello dello scorso anno), ma dispongono di tante features rivoluzionarie.

Prima di addentrarci nella disamina di questo magnifico paio di cuffiette Bluetooth, vi ricordiamo che con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto alla consegna celere e gratuita, oltre che garantita, in pochissimi giorni (addirittura anche in 24 o 48 ore). Noi vi invitiamo a non pensarci troppo e a farli vostri adesso, prima che terminino le scorte disponibili. Stanno già andando a ruba e presto potrebbero diventare introvabili.

AirPods Pro (2023): ecco perché dovete averli

Con Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo in comode rate con il servizio esterno di CreditLine o con il sistema interno al sito. In poche parole, se avete un account abilitato, potrete suddividere l’importo complessivo in cinque soluzioni a tasso zero o, in alternativa, senza busta paga (basta la patente e il codice fiscale), in micropagamenti mensili con la piattaforma di Cofidis. Avrete accesso poi ad un anno di garanzia con il costruttore, sempre valido in tutti gli Apple Store, e a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore.

Questi meravigliosi AirPods Pro dispongono di un design in-ear (in confezione troverete ben quattro taglie per i gommini), dispongono della cancellazione attiva del rumore, della modalità trasparenza, ma non solo. Sono impermeabili, certificati contro gli schizzi d’acqua, contro la pioggia o la polvere e hanno il case di ricarica che sfrutta la porta USB Type-C. A 279,00€ sono imperdibili.

