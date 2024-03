AirPods Pro (2023) con USB Type-C al minimo storico su Amazon a meno di 230€

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; i meravigliosi auricolari True Wireless Stereo di Apple, gli AirPods Pro (2023), si trovano al loro minimo storico grazie alle offerte di primavera. Costano soltanto 229,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Cosa aspettate a farli vostri? Con uno sconto speciale del 18% sul valore di listino sono da prendere immediatamente. Si tratta del modello con la custodia di ricarica wireless che sfrutta anche la tecnologia MagSafe e che presenta la comoda porta USB Type-C. Prendeteli adesso e non pensateci troppo: a questa cifra sono pazzeschi.

AirPods Pro (2023): ecco perché comprarli

Iniziamo la disamina parlando delle caratteristiche di questi auricolari TWS: gli AirPods Pro (2023) infatti, offrono un audio di alta qualità che vi farà vivere ogni nota delle vostre canzoni preferite con una chiarezza straordinaria. Dispongono di un design con driver ad alta escursione e della tecnologia di cancellazione attiva del rumore di ultima generazione. Ti consigliamo di attivare l’ANC solo quando sei in posti sicuri come in treno o in aereo, o a casa. Non adoperarla mai quando sei a piedi o sei alla guida di un veicolo.

Ma cosa significa “utilizzare la cancellazione attiva del rumore”? Semplicissimo: questa feature serve per bloccare il rumore di fondo indesiderato, così potrai goderti la tua musica, gli audiolibri, i podcast o, perché no, anche le telefonate, in u modo completamente immersivo. E se vuoi restare consapevole dell’ambiente circostante, potrai sempre attivare la modalità trasparenza. Gli AirPods Pro (2023) sono progettati per adattarsi alla forma del tuo orecchio; non è un caso che in confezione troverai ben quattro gommini in-ear in silicone che servono per garantirti una tenuta stabile anche durante gli allenamenti o le corse al parco. Grazie alla certificazione IPX4, sappi che non dovrai temere l’acqua o il sudore.

In ultima istanza, sappi che integreranno perfettamente con tutti i tuoi dispositivi Apple (iPhone, iPad o Mac). Li trovi ad un prezzo imbattibile di soli 229,90€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.