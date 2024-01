AirPods Pro (2023) con USB Type-C a 249€ su Amazon: PRENDILI ADESSO

Oggi vogliamo consigliarti degli auricolari TWS di nuova generazione AirPods Pro (2023) di Apple: parliamo di un prodotto di qualità, con prestazioni audio superiori e con un comfort eccezionale. Se stai cercando un nuovo modello premium da abbinare al tuo iPhone, questo è ciò che farà al caso tuo. Di fatto lo pagherai solo 249,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciarti sfuggire delle cuffiette Bluetooth simili; hanno tante funzionalità di punta, un design ergonomico e che si adatta alle tue orecchie grazie ai gommini in silicone in-ear.

AirPods Pro (2023): ecco perché comprarli

Uno dei tratti distintivi degli AirPods Pro è la loro capacità di offrire un’esperienza di ascolto immersiva grazie alla tecnologia di riduzione attiva del rumore (ANC). Di fatto serve per isolarti dal rumore esterno, così ti potrai concentrare completamente sulla tua musica, sui podcast o sulle telefonate senza essere disturbato dal frastuono circostante.

Gli auricolari offrono un suono ricco e bilanciato, così avrai una riproduzione fedele della tua musica preferita. I driver personalizzati lavorano insieme all’ANC per creare un’esperienza audio coinvolgente, con bassi profondi, medi chiari e alti nitidi. Il un comfort è superiore durante le lunghe sessioni di ascolto e le punte in silicone morbido sono disponibili in diverse taglie (XS, S, M e L), garantendoti una vestibilità personalizzata che si adatterà perfettamente alle tue orecchie.

La modalità trasparenza invece, ti permetterà di restare consapevole dell’ambiente circostante, rendendo sicuro l’utilizzo degli auricolari in situazioni come le code al supermercato o durante le passeggiate in città. Noi ti consigliamo sempre di non usare l’ANC nel traffico o – peggio – alla guida; attivala solo quando sei in casa o in un ambiente sicuro. Infine, gli AirPods Pro (2023) sono impermeabili e sono dotati di una custodia con porta di ricarica USB Type-C che sfrutta anche la tecnologia MagSafe. Con un prezzo di soli 249,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, sono da acquistare immediatamente.

