AirPods Pro (2023): ancora a 239€, corri a prenderli

Se siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari TWS di casa Apple, oggi vogliamo consigliarvi gli ottimi AirPods Pro (2023) di ultima generazione che, grazie alle offerte folli presenti sul noto portale di e-commerce americano, si porteranno a casa ad un prezzo sensazionale: saranno vostri con soli 239,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese ma non lasciateveli sfuggire. Il costo è da “Black Friday”, nonostante i giorni di follia siano finiti da qualche ora.

AirPods Pro (2023): ecco perché dovete prenderli

Non sappiamo quindi se è un errore del sistema o qualcosa di diverso; noi vi invitiamo a prenderli ora prima che vadano sold out. D’altronde, avrete la consegna celere e immediata con Amazon, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, c’è la possibilità di ricevere il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter (è un’ottima soluzione per chi è spesso fuori casa) e si può perfino dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque pagamenti a tasso zero per gli account abilitati).

Gli AirPods Pro (2023) vantano la porta di ricarica USB Type-C ma si possono ricaricare anche mediante MagSafe, wireless charging o sfruttando l’alimentatore dell’Apple Watch. Allo stesso modo, sappiate che le gemme hanno un’autonomia spaventosa mentre con il case di ricarica questa batteria diventerà ancora più evidente.

Sono impermeabili e resistenti contro gli schizzi di acqua e contro la polvere e godono di features straordinarie: c’è il supporto all’audio spaziale, c’è la cancellazione attiva del rumore (ANC) di ultima generazione e la modalità trasparenza, ma non solo. Con i gommini in-ear avrete anche l’isolamento perfetto dal caos esterno. A soli 239,00€ non potete lasciarvi sfuggire questo prodotto sensazionale. Gli AirPods Pro (2023) sono veramente eccellenti, prendeteli adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.