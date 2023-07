AirPods Pro (2022): i migliori auricolari di Apple, oggi a meno di 250€ su Amazon

Se avete un iPhone e state cercando un paio di auricolari True Wireless Stereo di nuova generazione da abbinare al vostro device, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Girovagando su Amazon infatti, ci siamo imbattuti in un’offerta veramente intrigante. I meravigliosi AirPods Pro (2022) di seconda generazione, si trovano al prezzo scontato di soli 249,00€, spese di spedizione incluse. È un valore bassissimo quindi non lasciatevelo sfuggire prima che sia troppo tardi. Solitamente vanno a ruba, pertanto vi invitiamo a non tergiversare e a comprarli immediatamente.

AirPods Pro (2022): un peccato lasciarseli scappare

Inoltre, grazie ad Amazon non dovrete nemmeno pagare per la consegna; le spese di spedizione, come detto, sono incluse nel prezzo dell’articolo e volendo si può dilazionare l’importo totale in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Non di meno, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che c’è un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo. Altresì, potrete usufruire della garanzia di Amazon per due anni con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con gli operatori del sito. Infine, vi ricordiamo che potrete anche ritirare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Questi auricolari TWS di Apple presentano la rinnovata cancellazione del rumore che vi isolerà completamente dal resto del mondo; c’è anche un’ottima modalità trasparenza (la più equilibrata che noi vi consigliamo di utilizzare quando siete in giro, mentre la prima vi conviene adoperarla solo a bordo di treni o aerei). Dulcis in fundo, i gommini in silicone sono disponibili in varie misure e la custodia di ricarica fornisce moltissima autonomia extra al prodotto. Costano solo 249,00€ su Amazon e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo; non lasciatevi sfuggire gli AirPods Pro (2022).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.