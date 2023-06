AirPods Pro 2 in offerta SPECIALE grazie al Red Friday di MediaWorld

Le AirPods Pro 2 sono la seconda generazione di AirPods Pro. Sono la soluzione ideale per chi usa più di un dispositivo Apple, oltre a essere auricolari comodissimi da indossare e con microfoni più che affidabili. Rispetto alla prima generazione migliora sia la qualità audio, che la cancellazione del rumore, oltre all’aggiunta dei controlli del volume tramite le astine. Tra le novità c’è anche un case interamente rivisto rispetto alle prime AirPods Pro. In queste ore, l’ offerta del Red Friday di MediaWorld consente di acquistarle a 239 euro anziché 299 euro, beneficiando di uno sconto pari al 20%.

AirPods Pro 2 in sconto del 20% sul sito di MediaWorld

I principali punti di forza delle nuove Apple AirPods Pro 2 sono l’eccellente cancellazione del rumore (forse l’upgrade più eclatante rispetto alla prima generazione), l’ottima qualità video e la comodità garantita da un design che rasenta stavolta la perfezione. Non è di certo una novità, visto che la casa produttrice è Apple. A questo proposito, segnaliamo il nuovo case in cui vengono custodite le cuffie quando sono in carica o comunque quando non sono in uso. Rispetto al passato, sul fondo troviamo un piccolo altoparlante che consente di far suonare la custodia per ritrovare le cuffie e di riprodurre dei suoni di notifica.

E se parliamo di case, non possiamo non parlare dell’autonomia. Le nuove AirPods Pro offrono una durata della batteria fino a 30 ore di ascolto con la custodia e la cancellazione attiva del rumore in funzione. Con una singola carica, invece, l’autonomia raggiunte le 6 ore. Anche in questo caso la durata fa riferimento a un utilizzo con la cancellazione attiva del rumore.

Approfitta dell’ultima offerta sulle AirPods Pro 2 di MediaWorld per risparmiare qualcosa come 60 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

