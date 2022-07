AirPods Pro 2: cosa ci aspettiamo dal nuovo modello?

Le AirPods Pro sono in vendita da oltre 1.000 giorni: cosa ci aspettiamo dal nuovo modello? Quando arriverà? Facciamo il punto in questa analisi completa.

AirPods Pro 2: ecco cosa vorremmo vedere

Intanto vogliamo ricordarvi che gli AirPods Pro sono stati commercializzati nell’ottobre del 2019; hanno avuto subito un successo immediato e sono, ancora oggi, una validissima soluzione per tutti coloro che hanno un iPhone e cercano un paio di cuffiette TWS. Su Amazon le trovate a soli 218,99€ con spedizione gratuita.

Nel 2020 abbiamo avuto le AirPods Max e solo nel 2021 le AirPods di terza generazione. Stando a quanto afferma Ming-Chi Kuo, noto analista della mela, gli auricolari Pro di seconda generazione approderanno da noi nella seconda metà del 2022 e adesso facciamo il punto sulle funzionalità che ci aspettiamo di vedere, secondo i leaks emersi:

Stesso design di quello attuale;

Sensori innovativi per il rilevamento della pelle;

Chip wireless di nuova generazione;

Supporto Apple Lossless Audio Codec;

Sensori per il monitoraggio del fitness e delle funzioni sanitarie;

Custodia con funzione Find My che emette dei suoni;

Processore aggiornato, capacità di cancellazione del rumore autoadattive e molto altro ancora.

Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”. Inoltre, l’audio Lossless dovrebbe finalmente arrivare sugli auricolari next-gen, dopo averlo visto annunciato da Apple diversi mesi or sono. Se ci pensate, ad oggi, nessun gadget audio della mela gode di questa feature.

Noi ci aspettiamo di vedere queste cuffiette Bluetooth non prima dell’autunno; l’azienda di Cupertino dovrebbe presentarle a settembre insieme ai nuovi iPhone 14, Apple Watch Series 8 e non solo. Secondo altre fonti invece, potrebbe decidere di togliere i veli a questo gadget ad ottobre o novembre, in concomitanza del lancio dei nuovi portatili con M2 Pro/M2 Max o della nuova piattaforma desktop Mac Pro/Tower. Sono tutte indiscrezioni non confermate. Intanto, restate connessi con noi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo tech.

