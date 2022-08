AirPods Pro 2 con USB C: in arrivo nel 2023

Secondo quanto afferma l’analista di Apple Ming-Chi Kuo, sembra che gli AirPods Pro 2 potrebbero avere ancora una porta Lightning per la ricarica. Tuttavia, pare che l’azienda preveda di lanciare una seconda cover per USB C nel corso del prossimo anno. Certo, è un meccanismo un po’ confusionario, ma questi sono i rumors emersi in merito.

AirPods Pro 2: due modelli nel giro di un anno?

Come detto, gli AirPods Pro 2 avranno ancora una custodia Lightning, secondo le indiscrezioni. In un tweet da poco pubblicato, Kuo afferma che una cover con USB C arriverà soltanto nel 2023. Un po’ come è avvenuto con la coverina MagSafe per il modello di prima generazione, se ci pensate. Tuttavia, no non saranno due modelli differenti, ma lo stesso paio di auricolari con custodie di ricarica differenti.

Come specificato, l’analista della mela ha detto che le nuove cuffiette bluetooth arriveranno entro la fine dell’anno, ma un aggiornamento pare che sia previsto già per il prossimo anno. Ci dovrebbe essere un processore H1 in grado di alimentare il prodotto, nuove funzionalità per il fitness, nuove specifiche per la cancellazione dell’audio e chicce software di alto livello per il sound. Inoltre, pare che la mela voglia dotare gli auricolari di un sensore in grado di emettere un suono in caso di eventuale smarrimento. Potrebbe perfino esserci un sensore per il rilevamento della pelle.

Sul fronte del design invece, ci sono due rumors differenti; secondo un leak infatti, potrebbe esserci un prodotto senza steli in stile Beats Studio Buds, mentre secondo altri leaks potrebbero non presentare un design differente.

I predict Apple will launch USB-C-capable charging cases for all AirPods models in 2023. However, the charging case of the new AirPods Pro 2 launched in 2H22 may still support Lightning. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 9, 2022

