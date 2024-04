AirPods Max: su Amazon costano solo 529€, corri a prenderle

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie over-ear di alto profilo e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi le ottime AirPods Max che, nella loro iterazione color “grigio siderale” si portano a casa all’incredibile prezzo di soli 529,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevele sfuggire anche perché sono eccezionali, versatili, perfette per tantissime operazioni e consentono di godere di un sound veramente unico grazie ai bassi profondi, ai medi nitidi e agli alti cristallini. Supportano l’ANC e la modalità trasparenza, ma anche l’audio spaziale. In poche parole, sono fantastiche e si collegano in un istante con tutti i device della mela: iPhone, iPad, Mac e non solo grazie al Bluetooth e al chip Apple H1. Fra le altre cose sono realizzate con materiali di qualità, hanno un’ottima autonomia e dispongono di funzionalità uniche nel loro genere.

AirPods Max: ecco perché comprarle

Le cuffie over-ear di Apple, le AirPods Max, sono dotate di features degne di nota; sono grandi e generose, supportano la cancellazione attiva del rumore, la modalità trasparenza ma anche l’audio spaziale. Non di meno hanno una batteria che promette un’autonomia degna di nota, si ricaricano mediante Lightning e c’è il case che le mette in “stand-by”. Insomma, sono semplicemente incredibili.

Vengono vendute e spedite da Amazon al prezzo speciale di soli 529,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico. Inoltre, c’è la consegna in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine: cosa aspettate a comprarle? Avrete accesso al pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.