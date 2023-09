AirPods Max: cuffie over ear TOP, in super sconto su Amazon

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta veramente strepitosa presente sul noto portale di e-commerce americano; di fatto, le cuffie over ear di Apple, le AirPods Max (in questo caso nella colorazione grigio siderale) sono in super sconto al prezzo sensazionale di 579,00€ al posto di 649,00€. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è pari all’11% sul valore di listino. Non lasciatevi sfuggire un’occasione favolosa come questa e siate rapidi: sappiamo benissimo che il costo complessivo non è esiguo ma con Amazon potrete avere tantissimi vantaggi esclusivi. Andiamo con ordine e vediamoli tutti; noi vi invitiamo ad effettuare immediatamente l’acquisto per non perdere la promozione dedicata.

AirPods Max: cuffie top, prezzo incredibile

Con Amazon infatti potrete usufruire di una serie di vantaggi incredibili: partiamo dalla consegna celere e immediata, oltre che gratuita. Avrete la possibilità di dilazionare l’importo complessivo del prodotto in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account compatibili, in cinque soluzioni a tasso zero. Avrete anche la possibilità di godere del reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamento. Non dimenticate che potrete farvi recapitare il pacco anche presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Inoltre, c’è un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata. Fate presto se siete interessati: a questa cifra è difficile trovare di meglio.

Le AirPods Max sfruttano l’ecosistema Apple per funzionare al meglio: chip H1 per un abbinamento rapido, qualità costruttiva top, cancellazione attiva del rumore, supporto all’audio spaziale e molto altro ancora. Costano solo 579,00€, spese di spedizione incluse ma sono incredibili: non lasciatevele sfuggire. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro e la promozione potrebbe finire a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.