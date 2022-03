AirPods di seconda generazione a prezzo SHOCK su Amazon (-50€)

Le AirPods sono senza ombra di dubbio alcuni tra i dispositivi hi-tech più popolari degli ultimi anni, e quest'oggi le AirPods di seconda generazione potranno essere finalmente tue grazie a questa offerta Amazon che non puoi lasciarti scappare per nessuna ragione al mondo.

Infatti, ad appena 99€, le cuffie Apple rappresentano le cuffie true wireless di riferimento per via delle incredibili caratteristiche tecniche di cui dispongono.

Le AirPods di seconda generazione sono in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo

Non solo ti assicurano la possibilità di ascoltare la tua musica preferita senza più dipendere dai fili e ad una qualità incredibile, ma dispongono anche di sensazionali feature di cui non potrai fare a meno. Ad esempio, la cancellazione attiva del rumore ti isolerà completamente dai suoni provenienti dall'esterno: una volta attiva sarai solo tu e il tuo artista preferito. Scoprirai piccole sfumature e note che non avevi mai notato prima, semplicemente con la pressione di un tasto sul telefono.

Ma non solo: le cuffie Apple dispongono del pieno supporto all'assistente vocale Siri che, tramite il comando “Ehi Siri”, ti permetterà di gestire in completa libertà i tuoi dispositivi direttamente con la tua voce e mentre indossi le cuffie. La piccola e robusta custodia di ricarica ti garantisce inoltre fino a 24 ore autonomia per telefonare chi vuoi e ascoltare tutta la musica senza più preoccuparti di restare senza batteria. Il nuovo design è stato migliorato per offrire una maggiore ergonomia mentre le indossi: puoi camminare, correre e anche andare in palestra indossandole senza preoccuparti di farle cadere a terra.

Cosa stai aspettando? Clicca subito questo link per acquistare le ottime cuffie true wireless AirPods di seconda generazione con custodia di ricarica: unisciti ai milioni di utenti che ogni giorno ascoltano i propri brani preferiti ad una qualità incredibile e senza compromessi.