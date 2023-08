AirPods di seconda generazione a meno di 120€ su Amazon

Se avete nu iPhone e state cercando un nuovo paio di auricolari TWS, vogliamo consigliarvi gli ottimi AirPods di seconda generazione su Amazon; costano solo 119,00€, spese di spedizione incluse e godono di tantissimi vantaggi esclusivi. Con il suddetto portale di tecnologia potrete risparmiare sul prezzo di listino ma non solo. Avrete accesso alla consegna celere e immediata, con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate quindi? Fate presto prima che termini la promozione dedicata.

AirPods: ecco perché devi comprarli oggi

Acquistando questi auricolari da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; la consegna sarà celere e immediata e avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Fra le altre cose, citiamo la possibilità di dilazionare il costo in comode rate con CreditLine; questo vorrà dire che potrete pagare il gadget con piccole rate mensili. Inoltre, a 119,00€ l’IVA è inclusa. Infine, c’è un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store, e due anni con due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Questi auricolari vanno benissimo per ogni utilizzo; sono eccellenti per le telefonate ma anche per gli allenamenti in palestra, per le corse sportive al parco, e così via. Potete usarli in ogni momento, tanto saranno piccoli e discreti e non daranno nell’occhio. Hanno un’autonomia eccezionale con tante ore che si possono fare con una singola carica. La custodia funge anche da case di ricarica (via Lightning) o mediante wireless charging. Sono leggerissimi e non pesano sulle orecchie; dire comodi è dire poco. Questi AirPods di seconda generazione sono semplicemente eccellenti; costano poco ma valgono molto. A 119,00€ questa promozione rappresenta un vero affare che non potete lasciarvi sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.