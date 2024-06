AirPods 3ª generazione con ricarica MagSafe con sconto FURIOSO

Se vuoi acquistare degli auricolari Bluetooth ed hai telefono o computer Apple, beh, opta per le AirPods 3ª generazione e risolvi ogni dilemma. Oggi hai un’occasione che ti fa pagare ancora di meno. Pazzesche con il loro audio spaziale, sono un’esperienza da provare una volta nella vita.

La variante con custodia con ricarica tramite MagSafe crolla di prezzo su Amazon. Con sconto del 23% costa come quella classica e la porti a casa con 159,99€. Collegati immediatamente e aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

AirPods 3ª generazione con custodia MagSafe: l’audio è spaziale

Non solo di nome ma anche di fatto. L’audio spaziale è la caratteristica più saliente delle AirPods 3ª generazione. Rispetto ai modelli precedenti, infatti, questa è una novità che ti permette di ottenere ancora di più in termini di prestazioni.

Il design cambia un po’ rispetto al passato con delle stanghette più corte. Il fitting non varia di molto, gli auricolari sono leggermente più grandi ma sono comodi e stabili. Se passi dalla versione 1 o 2 dovrai soltanto farci l’abitudine.

Altra modifica riguarda i contatti a pressione. Se prima facevi un tap sulla superficie, ora hai una zona che premi per chiamare Siri, mettere pausa o play oppure cambiare canzone.

L’audio spaziale puoi modificarlo e attivarlo anche in base alla posizione della testa. In questo caso verrà preso di riferimento l’iPhone e la sua locazione per orientare l’audio e poter ascoltare le persone che ti parlano o ciò che ti accade attorno con maggiore attenzione.

Resistenti ad acqua e sudore, hanno un’autonomia di 30 ore con la custodia di ricarica che si alimenta tramite MagSafe.

Cosa aspetti? Collegati su Amazon per acquistare i tuoi AirPods 3ª generazione a soli 159,99€ con sconto del 23% sul prezzo di listino. Puoi pagare anche a rate.

