AirPods 3 a prezzo regalato: l'offerta Tech di Esselunga è incredibile

L'Offerta Tech di Esselunga di oggi è una di quelle che non bisogna farsi assolutamente scappare, a maggior ragione quando riguarda uno dei prodotti hi-tech più popolari e richiesti degli ultimi anni: le AirPods 3 di Apple. Infatti, da oggi, 17 febbraio, fino al 2 marzo, in tutti i punti vendita Esselunga sparsi per il nostro Paese sarà possibile acquistare le cuffie true wireless ad appena 149€ – sì, avete capito bene.

AirPods 3 in sconto con l'Offerta Tech di Esselunga

Nonostante abbiano un design di fatto molto simile (se non identico) alle precedenti generazioni di AirPods, il nuovo modello integra una componentistica interna tutta nuova: i driver sono stati completamenti rivisitati e offrono una migliore qualità audio, arriva il supporto all'audio spaziale con la tecnologia Adaptive EQ e, inoltre, il piccolo case di ricarica supporta anche la tecnologia Qi per la ricarica wireless.

Lo sconto di 50€ sul prezzo di listino è da non perdere per nessuna ragione al mondo: le cuffie di Apple difficilmente vanno in sconto con questo prezzo. Se siete interessati all'acquisto potete recarvi in tutti i centri Esselunga disponibili in Italia la cui lista è disponibile al link in fonte; se, invece, preferite ricevere le cuffie a casa vostra, potete sempre decidere di acquistarle in sconto anche su Amazon.