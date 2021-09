AirPods 3 e MacBook M1X: stanno arrivando, finalmente

Finalmente, secondo quanto si apprende, sembra che le future cuffie TWS di Apple, le AirPods 3, e i nuovi modelli di MacBook con SoC M1X siano sulla buona strada per il lancio quest'anno.

Apple: AirPods 3 e MacBook M1X sono dietro l'angolo, pare

Al suo recente evento California Streaming, il gigante della tecnologia ha annunciato l'ultima serie di iPhone 13, Apple Watch Series 7 e i modelli aggiornati di iPad. Ora, l'azienda dovrebbe lanciare diversi nuovi prodotti nelle prossime settimane o mesi.

L'ultimo rapporto proveniente da Bloomberg indica che l'OEM di Cupertino è ancora sulla buona strada per lanciare i nuovi modelli MacBook e AirPods 3 entro la fine di quest'anno. Tuttavia, coloro che aspettano il nuovo iPad Pro e un aggiornamento delle AirPods Pro dovranno aspettare fino al 2022.

Di recente, è stato riferito che i prossimi auricolari TWS del marchio sono già entrati nella produzione di massa, suggerendo un lancio alle porte. I render 3D dei futuri AirPods 3 sono già trapelati online e mostrano il design delle cuffie True Wireless Stereo di Apple di nuova generazione.

Gli auricolari verranno forniti con un gambo corto e un sensore, oltre a un microfono nella parte anteriore. L'immagine mostra gli auricolari nella tonalità di colore bianca standard. Le cuffie dovrebbero inoltre essere alimentate da un nuovo chipset e si dice che supportino la tecnologia Lossless Audio.

Sebbene l'azienda non lo abbia ancora confermato, si ipotizza che il gigante della tecnologia terrà un nuovo evento di lancio il prossimo mese per il debutto dei gadget sopra citati, inclusi nuovi Mac alimentati dal chipset M1X. I laptop next-gen Pro dovrebbero arrivare con display da 14 e 16 pollici, offrendo per la prima volta la tecnologia mini-LED sui portatili dell'azienda.

Alcuni altri articoli, tra cui AirPods Pro 2 e i nuovi modelli di iPad Pro, dovrebbero diventare ufficiali l'anno prossimo. Sebbene la roadmap di lancio non sia nota, prevediamo che la società possa organizzare un evento nel corso del primo trimestre del 2022. Staremo a vedere.