AirPods (2021) di terza generazione: costano solo 169€ su Amazon, prendili adesso

Apple ha lanciato gli AirPods (2021) di terza generazione nel mese di ottobre del 2021; questa nuova versione dei celebri auricolari wireless che hanno cambiato il mondo della tecnologia, costa solo 169,00€ su Amazon grazie alle spese di spedizione comprese nel prezzo. La consegna sarà celere e immediata e avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Non di meno, si potrà dilazionare il costo in comode rate con CreditLine di Cofidis.

AirPods (2021): ecco perché devi comprarli

Le nuove cuffie presentano un aspetto più simile agli AirPods Pro, con uno stelo più corto e una forma più compatta, che si adatta meglio all’orecchio dell’utente. Questo miglioramento nel design non solo migliora l’estetica, ma contribuisce anche a migliorare il comfort durante l’uso prolungato. Grazie al nuovo driver dinamico, gli AirPods (2021) sono in grado di riprodurre suoni più definiti, con bassi potenti e una gamma di frequenze più ampia. Questo si traduce in una qualità audio cristallina e dettagliata, perfetta per l’ascolto di musica, podcast e contenuti multimediali. Sono dotati del chip Apple H1, il quale garantisce una connettività rapida e stabile con i dispositivi Apple. L’associazione con iPhone, iPad o Mac è immediata e il processore interno riduce al minimo la latenza durante le chiamate o la riproduzione di contenuti, garantendo un’esperienza senza interruzioni.

Offrono fino a 5 ore di ascolto continuo con una singola carica e fino a 15 ore di autonomia con l’astuccio di ricarica. La ricarica è ancora più veloce e praticità grazie al supporto alla ricarica rapida, che consente di ottenere 3 ore di ascolto con soli 15 minuti di ricarica.

Con prestazioni audio migliorate, autonomia della batteria e comfort migliorato, gli AirPods (2021) sono una scelta eccellente per tutti coloro che hanno un iPhone e vogliono un modello di nuova generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.