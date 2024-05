AirPods (2021): a soli 159€ sono gli auricolari da comprare OGGI

Oggi vogliamo parlarti degli auricolari True Wireless Stereo della mela; gli AirPods (2021) sono impeccabili, potentissimi, leggeri e hanno un’ottima autonomia. Se possiedi un iPhone e stai cercando un gadget con cui fare call in libertà, sentire la musica mentre ti alleni o corri al parco, questo è ciò che devi comprare. Pensa che su Amazon li pagherai soltanto 159,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese e non dovrai nemmeno pagare la consegna, visto che sarà inclusa nel costo. Beneficerai della garanzia di un anno con il costruttore e di quella di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

AirPods (2021): ecco perché comprarli

Andiamo con ordine e iniziamo la disamina degli AirPods (2021) parlandoti delle caratteristiche: sono stati progettati con cura per offrire un’esperienza di utilizzo senza pari. Il loro design iconico, con il caratteristico astuccio di ricarica, non solo è elegante ma anche estremamente pratico. Non ci sono più fastidiosi cavi che si aggrovigliano o si incastrano durante l’uso; si inseriscono dolcemente nell’orecchio e rimangono al loro posto anche durante le attività più intense, perfino durante la corsa o un allenamento. Ci sono speaker di alta qualità che ti permetteranno di immergerti completamente nella tua musica, nei podcast o nelle tue chiamate, godendo di dettagli cristallini e bassi profondi.

Sono perfettamente integrati con l’ecosistema di casa Apple: ti basterà aprirli vicino al tuo iPhone o iPad e saranno istantaneamente pronti all’uso. Grazie al chip Apple H1, offriranno al contempo una connessione rapida e stabile, così avrai un’esperienza senza soluzione di continuità. Sarai in grado di controllare la tua musica, rispondere alle chiamate o attivare Siri con un semplice tocco o comando vocale. Inoltre, non dovrai preoccuparti di rimanere senza batteria; grazie alla custodia di ricarica, potrai godere fino a 5 ore di ascolto continuo con una singola carica e fino a 24 ore di autonomia complessiva. Con un prezzo così conveniente su Amazon, a soli 159,00€ con IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non puoi lasciarti sfuggire gli AirPods (2021).