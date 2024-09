L'AI di OPPO Reno12 F 5G è spettacolare e su eBay c'è uno scontone

Ormai l’intelligenza artificiale negli smartphone sta raggiungendo dei livelli incredibili e quello che ti sto segnalando ne possiede una davvero pazzesca. Se vai subito su eBay può emettere nel tuo carrello il mitico OPPO Reno12 F 5G a soli 201 euro, anziché 329,99 euro. Per averlo a questo prezzo inserisce il codice promozionale PSPRSETT24 al momento del pagamento.

Su eBay non viene segnalato ma tieni conto che il prezzo originale è quello che vedi sopra, lo puoi visualizzare andando anche sullo store ufficiale di OPPO. Questo vuol dire che oggi hai un risparmio di quasi 129 euro sul totale. Non è certo una promozione da farsi scappare.

OPPO Reno12 F 5G da 256 GB a un prezzo incredibile

Sono moltissime le caratteristiche che rendono OPPO Reno12 F 5G uno dei migliori smartphone del momento. Intanto un rapporto qualità prezzo davvero eccellente, soprattutto con questo straordinario sconto. E poi come ti dicevo gode di un’intelligenza artificiale (AI) che ti permetterà ad esempio di rimuovere le persone o gli oggetti indesiderati dalle tue foto. E riesce a trasformare segnali deboli in connessioni fluide e perfettamente stabili.

Oltre a questo è dotato del potente processore MediaTek 6300 con 8 GB di RAM, in questa versione, e la bellezza di 256 GB di memoria interna. Oltre la tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet e una ricarica super rapida da 45 W con batteria da 5000 mAh. Possiede un bellissimo display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima 120 Hz e resistenza all’acqua certificata IP64.

Insomma una vera forza della natura che oggi ti porti a casa a una cifra eccezionale. Quindi non lasciare che il tempo scorre inutilmente. Vai subito su eBay e acquista il tuo OPPO Reno12 F 5G a soli 201 euro, anziché 329,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale PSPRSETT24 al momento del pagamento. Ordinalo ora per riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.