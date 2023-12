Aggiornate IMMEDIATAMENTE i vostri iPhone: arriva iOS 17.2.1

Apple ha appena rilasciato la versione stabile di iOS 17.1.2 che include diverse correzioni per la sicurezza dei suoi device, ma non solo. Nello specifico, vediamo che oltre ad arrivare per melafonini, questo update è giunto su iPad grazie ad iOS 17.1.12. Le versioni del firmware arrivano poche settimane dopo il rilascio dell’iterazione precedente; risolvono diversi bug. Il nostro consiglio, in questo caso, è di scaricare immediatamente il tutto ed installare il software sui vostri gadget principali.

iOS 17.1.2: cosa c’è di nuovo nel software di Apple?

Come si fa ad installare queste nuove versioni del software di Apple? Nulla di più semplice: occorre andare nelle impostazioni di sistema del vostro iPhone o iPad, cliccare su “aggiornamento software” e scegliere iOS 17.1.2 e iPadOS 17.1.2 (in base al dispositivo che possedete). Potete scegliere se fare tutto il procedimento via OTA (in modalità wireless) o via cavo.

Stando al Log delle modifiche di Apple, ci sono importanti correzioni per la sicurezza dei terminali; sono state risolte due vulnerabilità che avrebbero potuto portate alla perdita dei dati e molto altro ancora.

Sappiamo anche che Apple sta lavorando per portare presto sul mercato il nuovo sistema operativo iOS 17.2 con tante novità sostanziali: playlist collaborative in Apple Musica, nuovi widget, app Diario e molto altro ancora.

