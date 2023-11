iOS 17.2 introduce TANTISSIME novità: arriva l'app "Diario"

Finalmente Apple ha distribuito la prima beta pubblica di iOS 17.2 agli sviluppatori e beta tester; come sempre, occorre avere un account “developer” per scaricare il firmware ma noi vi consigliamo sempre di non installarla sui vostri smartphone principali. Fra le novità più rilevanti citiamo sicuramente l’applicazione Journal (Diario).

iOS 17.2: tutte le novità

Andiamo con ordine: pochi giorni fa Apple ha distribuito le prime beta di iOS 17.2 e iPadOS 17.2 ai beta tester pubblici; ciò significa che la compagnia intende rilasciare molto presto questa versione del sistema operativo per iPhone.

Come si fa a scaricare la versione del firmware in questione? Nulla di più semplice: occorre andare nelle impostazioni del telefono (o dell’iPad), cliccare su Aggiornamento software, pigiare su “Beta” e attivare le beta pubbliche di iOS 17.2, ovviamente occorre registrarsi al sito della compagnia ma noi vi suggeriamo sempre di aspettare la stabile in uscita per tutti. Queste iterazioni potrebbero essere piene di bug, d’altronde.

Partiamo dalla novità più interessante: l’applicazione Diario/Journal. Questa funziona proprio come un “diario” digitale dove si possono annotare attività, pensieri quotidiani e non solo. Ci sono anche suggerimenti che possono essere usati come ispirazione ma si possono anche registrare note vocali, tag di posizione e non solo.

Arrivano poi le playlist collaborative all’interno di Apple Music. si possono invitare più persone alla creazione delle playlist da ascoltare insieme. Ci saranno gli adesivi che potranno funzionare come “reactions” all’interno dell’app Messaggi e con iPhone 15 Pro si potrà usare il pulsante azione per attivare il traduttore istantaneo. Dulcis in fundo, troviamo nuovi widget per il meteo e per l’orologio.

Intanto, fra le altre cose, vi ricordiamo che iPhone 14, nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna, costa solo 779,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire, è il best buy del giorno. La consegna è celere e immediata, oltre che gratuita e avrete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.