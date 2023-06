Afferra l'offerta del secolo: Xiaomi 12 a un prezzo folle solo su eBay

Stupisci tutti i tuoi amici con l’affidabilità e la potenza dello straordinario Xiaomi 12. Approfitta di una delle migliori offerte oggi disponibili online. Acquistalo su eBay al fantastico prezzo di 379 euro, invece di 899 euro. Stai risparmiando esattamente 520 euro con questa promozione! Il suo design perfetto lo rende estremamente elegante. Con un peso di 180 grammi risulta leggerissimo e piacevole da utilizzare.

Pensa, puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate tasso zero da soli 126,33 euro al mese. Attiva questo mini finanziamento selezionando PayPal come metodo di pagamento. Potrai così scegliere l’opzione “Paga in 3 Rate” disponibile solo con questo colosso. Inoltre, grazie a eBay, hai anche la consegna gratuita con spedizione veloce direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine.

Xiaomi 12: lasciati stupire da questo telefono cellulare

Lo Xiaomi 12 è uno smartphone speciale. La versione disponibile su eBay è da 8GB di RAM e 256GB di ROM. Un’ottima soluzione per multitasking e archiviazione. Grazie al DotDisplay AMOLED FHD+ da 6,28 pollici le immagini sono sempre ricche di dettagli e coloratissime. Inoltre, i 120Hz di refresh rate rendono tutto ancora più fluido. Resistente, è dotato di tecnologia anti urti e graffi Corning Gorilla Glass Victus.

Metti alla prova tutta la sua potenza grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che regala performance di altissimo livello. Infine, il sistema di fotocamere professionale da 50MP regala scatti sempre perfetti in qualsiasi ora del giorno. Approfitta subito dell’offerta del secolo. Acquista questo smartphone a soli 379 euro, invece di 899 euro, oppure in 3 rate senza interessi da soli 126,33 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.