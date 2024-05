Adrenalina al massimo: Need for Speed in OFFERTA al -50%!

La tua Nintendo Switch diventerà il tracciato di folli inseguimenti, grazie alla nuova offerta targata Amazon. Need for Speed Hot Pursuit Remastered è infatti scontato del 50%, arrivando a costare solamente 19,98€ al posto dei classici 39,99€!

Tutte le caratteristiche di Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Con Need for Speed Hot Pursuit Remastered, affronterai le strade di Seacrest County con bolidi ad alte prestazioni, mettendo alla prova le tue abilità di guida e le tue strategie per evitare la cattura o per catturare i malviventi.

È presente una modalità carriera che ti catapulterà in un’avventura ricca di sfide, dove guadagnerai reputazione e sbloccherai nuovi contenuti, affrontando gare testa a testa e sfide mozzafiato. Inoltre, è presente un particolare sistema chiamato Autolog che garantirà una competizione sempre avvincente, adattando le sfide in base alle tue prestazioni e a quelle dei tuoi amici.

Ovviamente, non manca neanche la modalità online, che ti permetterà di sfidare i tuoi amici e altri piloti in emozionanti inseguimenti e gare multigiocatore. Le classifiche online ti permetteranno di confrontarti con giocatori di tutto il mondo e scalare le classifiche per dimostrare la tua abilità.

Con tutti i DLC principali inclusi e una vasta gamma di auto e personalizzazioni disponibili, avrai a disposizione un’esperienza di gioco completa e ricca di contenuti. Esplorerai le suggestive ambientazioni di Seacrest County e godrai di una grafica rimasterizzata in HD, accompagnata da una colonna sonora travolgente.

Sfreccia per le strade di Seacrest County come poliziotto o fuorilegge grazie a Need for Speed Hot Pursuit Remastered per Nintendo Switch. Non perdere l’occasione per farlo tuo a soli 19,98€, grazie allo sconto del 50%!