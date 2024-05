Adidas da 8,80€ su Amazon: promo da SVUOTA MAGAZZINO (sconti fino al 69%)

Vestiti Adidas, ma fallo senza sentirti in colpa per aver speso troppo! Approfittando di queste incredibili opportunità, su Amazon hai la possibilità di risparmiare sull’abbigliamento, sulle scarpe e sugli accessori che ti piacciono di più. Abbiamo scelto per te una serie di occasioni tra le quali scegliere le tue preferite: dai un’occhiata!

Calzini alti, 3 paia a partire da 8,80€.

Pantaloncini sportivi da 11,99€.

Cappello da baseball nero con visiera a 13,60€.

Maglia polo nera a partire da 16,49€.

Maglia a maniche corte a partire da 18,30€.

Felpa senza cappuccio a partire da 19,49€ (sconti fino al 51%).

Felpa leggera con cerniera zip a partire da 22,99€.

Pantaloni sportivi a partire da 27,35€.

Sneake Advantage Premium Leather a partire da 30,96€ (sconto fino al 69%).

Con queste promozioni Adidas a tempo limitato hai la possibilità di riempire il guardaroba con quello che più ti piace e ti ispira, senza svuotare il portafogli! Approfitta rapidamente di queste occasioni perché dureranno ancora per pochissimo su Amazon.