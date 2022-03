Addio rete 3G: altri operatori telefonici si preparano allo switch off

Prosegue l'addio alla rete 3G da parte di molti degli operatori telefonici mobili italiani. Era un processo inevitabile, necessario da una parte per sviluppare la diffusione della rete 5G, dall'altra per rafforzare i supporti alla rete 4G, finora la più utilizzata e diffusa tra gli utenti.

Una notizia che non piacerà a tutti coloro che fra le loro mani hanno ancora uno smartphone di vecchia generazione, compatibile solo alla rete 3G. Ciò vuol dire che, se clienti degli operatori che vi elencheremo in questo articolo – tutti MVNO – dovranno acquistare un nuovo dispositivo, altrimenti non potranno più navigare in internet e utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea ed email.

Vediamo insieme quali sono gli operatori telefonici mobili che, oltre a TIM già all'opera, inizieranno il processo di switch off alla rete 3G.

Tiscali, Kena e CoopVoce: annunciato l'addio al 3G

Attualmente sono 3 gli operatori telefonici mobili virtuali che hanno annunciato lo switch off della rete 3G di terza generazione. All'appello compaiono quindi Tiscali e Kena, i due MVNO di TIM oltre a CoopVoce, operatore virtuale autonomo che però anch'esso si appoggia su rete TIM come i due precedenti.

Era inevitabile che il momento dell'addio al 3G sarebbe arrivato anche per questi 3 operatori mobili virtuali visto che TIM ha già iniziato il processo di smantellamento della rete di terza generazione da inizio anno. Sarà quindi questione di mesi, ma poi tutti i clienti con attivo un piano voce e dati tramite questi tre provider dovranno passare forzatamente alla rete 4G e 5G.

Per quanto riguarda Tiscali e Kena il passaggio sarà sulle reti 4G con, in aggiunta, la tecnologia VoLTE. Quest'ultima permetterà all'utente di chiamare un numero di telefono appoggiandosi sulla rete 4G stessa, come fosse, tanto per capirci, una chiamata WhatsApp.

Diversamente, CoopVoce ha solo annunciato che dismetterà la rete 3G, ma non ha incluso il passaggio alla tecnologia VoLTE. All'atto pratico i suoi clienti durante una telefonata, appoggiandosi su rete 2G, non potranno navigare in internet con il 4G.

In sostanza, senza la tecnologia VoLTE, la connessione dati si disattiva per tutto il tempo della chiamata. Lo stesso vale anche per i clienti Tiscali e Kena che non hanno uno smartphone compatibile a questa tecnologia.