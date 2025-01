Addio Nokia: HMD blocca ufficialmente la produzione degli smartphone

La notizia era nell’aria, quasi prevedibile: Nokia, un tempo gigante del settore, esce di scena e dice addio al mercato degli smartphone.

Dopo anni di tentativi per ottenere l’auspicato riposizionamento, HMD, l’azienda che aveva acquisito i diritti per utilizzare il marchio, ha eliminato tutti gli smartphone Nokia dal proprio sito web.

Nokia risorgerà mai dalle sue ceneri?

È un addio che segna la fine di un’era, ma non è detto che sia la conclusione definitiva della storia di Nokia: senza dubbio, si tratta di un momento cruciale. Nel 2017, quando HMD prese in mano le redini, molti si attendevano una rinascita del brand finlandese. Tuttavia, nonostante gli sforzi, Nokia non ha mai raggiunto la gloria del passato e non è più stata in grado di competere con giganti del calibro di Apple e Samsung.

Le presentazioni di nuovi modelli si sono diradate nel tempo, lontane dai fasti dei telefoni con fotocamere innovative che avevano reso celebre l’azienda. Recentemente, HMD ha iniziato a puntare sul proprio marchio, lasciando presagire un futuro incerto per Nokia. Ora, la decisione di eliminare dal sito tutti gli smartphone e i tablet Nokia, inclusi i modelli più recenti come l’XR21, conferma il netto cambio di rotta.

Nel concreto, il marchio Nokia si avvia silenziosamente verso l’oblio nel settore degli smartphone. Ma attenzione, non tutto i prodotti sono scomparsi: dal sito HMD si possono ancora acquistare i classici “feature phone”, vale a dire i classici cellulari con tastierino numerico e senza le caratteristiche tecniche degli smartphone moderni. Questo aspetto lascia spazio ad un interrogativo: HMD attende la scadenza di ulteriori accordi di licenza oppure i telefoni Nokia di fascia bassa rappresentano ancora un affare redditizio, che giustifica la loro permanenza sul mercato?