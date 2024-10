HMD Sage è l'esempio di come sarebbero i Nokia Lumia nel 2024

HMD Global dovrebbe lanciare a breve un nuovo smartphone di fascia media chiamato “Sage” che, dal punto di vista estetico, ricorderà molto i Nokia Lumia. Insomma: l’operazione nostalgia targata HMD prosegue.

HMD Sage: possibili caratteristiche tecniche

Secondo le anticipazioni condivise dal leaker @smashx_60 su X (Twitter), l’HMD Sage presenterà uno schermo OLED da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ ed una frequenza d’aggiornamento di 90 Hz. Alimentato dal chipset Unisoc T760, lo stesso processore che supporta l’HMD Crest Max, il Sage potrebbe quindi garantire buone prestazioni per le attività quotidiane, pur non essendo un dispositivo di fascia alta.

Il comparto fotografico di HMD Sage, tenendo conto delle indiscrezioni, comprenderà una configurazione doppia sul retro, con entrambi i sensori da 50 MP: un aspetto sicuramente gradito dagli utenti che cercano buone capacità di imaging su uno smartphone di fascia media. Non sono emersi dettagli circa la capacità della batteria, ma si parla di una tecnologia di ricarica rapida da 33 W tramite USB C. Lo smartphone di HMD includerà la certificazione IP52 per la resistenza ad acqua e polvere, oltre ad un ingresso jack per le cuffie ed al supporto NFC per i pagamenti contactless, un’opzione sempre più richiesta.

Dai rendering trapelati, il Sage appare simile all’HMD Skyline, dispositivo che riprende i tratti estetici della linea Nokia Lumia ma con un differente layout delle fotocamere nella zona posteriore: invece di un modulo triplo, abbiamo un sistema a doppio sensore. La scocca dovrebbe essere realizzata in policarbonato con una finitura opaca, disponibile nei colori verde, blu e rosso, con il marchio HMD al centro del dispositivo.

L’azienda non ha confermato ufficialmente il lancio, ma il dispositivo potrebbe essere annunciato a breve considerando l’attendibilità delle informazioni appena riportate. Anche i dettagli sul prezzo e sui mercati di destinazione restano ignoti, ma si prevede che HMD svelerà ulteriori informazioni al più presto.