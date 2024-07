Addio CHIAMATE SPAM con Incogni

Le chiamate spam non solo sono invasive, ma anche particolarmente pericolose. Quasi sempre dall’altra parte del telefono ci sono pericolosi cybercriminali che cercano di sfruttare tutta la tecnologia possibile per rubarti dati sensibili, denaro, carte di credito, dettagli di pagamento e informazioni personali. Hai provato con applicazioni, antivirus e VPN senza un buon risultato? Il fatto è che occorre andare alla radice del problema eliminando le possibilità che questi hanno per contattarti. Scegli Incongi, oggi in offerta speciale.

Si tratta di un servizio gestito dagli inventori di Surfshark VPN che elimina tutti i dati e le informazioni che non vuoi più rendere disponibili online. Infatti, il problema è che data broker gestiscono queste informazioni a tua insaputa creando profili ombra che poi forniscono ad aziende, cracker, cybercriminali, assicurazioni, banche, enti governativi e altro. Perciò la tua privacy non esiste finché esisteranno questi dati nelle mani dei data broker.

Di conseguenza, tutte queste informazioni permettono ai criminali del web di finalizzare chiamate spam a tuo danno. Con Incongi questo non succederà più perché incarichi un team di esperti e professionisti che contatteranno tutti coloro che gestiscono i tuoi dati e le tue informazioni online. Tu devi solo concedere il diritto di lavorare a Incogni che procederà subito.

Zero Chiamate Spam con Incogni

Scegli Incongi, oggi in offerta speciale. Grazie a questo servizio gestisci quali informazioni mantenere online e quali cancellare. Puoi anche eliminarle tutte. Così dirai addio alle fastidiose chiamate spam che sono ormai diventate una costante nella nostra vita digitale. Ritrova la tua pace quotidiana.

Con Incogni hai 30 giorni di garanzia soddisfatto o rimborsato per provare il servizio in tutte le sue funzionalità. Scoprirai che Incogni è perfetto anche per bloccare potenziali truffe, fermare la violazione della privacy e scongiurare furti di identità.