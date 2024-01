Addio aria contaminata con il Purificatore Xiaomi! (-27%)

Xiaomi Smart Air Purifier Compact si distingue per il sistema di filtrazione 3-in-1, capace di catturare il 99,97% delle particelle di dimensioni ridotte, pari a 0,3 micron. Questo efficiente dispositivo è in grado di trattenere una vasta gamma di impurità, tra cui polvere, fumo, pollini, batteri e virus. Il primo filtro in polipropilene si occupa delle particelle più grandi, come polvere e peli degli animali domestici, mentre il secondo filtro HEPA, più sottile, si occupa di particelle più minute, come fumo e pollini. Infine, il terzo filtro a carbone attivo si concentra sugli odori e gas nocivi, assicurando un’aria più pulita e salubre.

Equipaggiato con un sensore di qualità dell’aria, è in grado di rilevare in tempo reale la presenza di particelle inquinanti nell’ambiente circostante. Grazie a questa tecnologia, il purificatore può regolare automaticamente la sua velocità di purificazione in base alla qualità dell’aria, garantendo un ambiente più salubre. Un indicatore luminoso a quattro colori fornisce informazioni visive immediate sullo stato attuale della qualità dell’aria nella tua casa.

La gestione avviene attraverso l’app Xiaomi Home, che consente di controllare la modalità di accensione e spegnimento, regolare la velocità di purificazione e impostare un timer per la pulizia dell’aria. Questo garantisce un controllo completo e personalizzato delle operazioni del purificatore, adattandolo alle tue esigenze e preferenze.

Con un motore CC senza spazzole, il purificatore offre non solo un funzionamento silenzioso ma anche un’elevata efficienza energetica. Grazie alla tecnologia senza attrito del motore, non sono presenti vibrazioni o rumori fastidiosi, consentendo un ambiente tranquillo e sereno, perfetto per il relax e il lavoro.

Fai tuo il purificatore Xiaomi Smart Air Purifier Compact a soli 109,00€ grazie allo sconto del 27%!