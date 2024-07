Action cam Insta360 Ace, doppia offerta clamorosa: risparmi 140€

Oggi l’action cam Insta360 Ace è in offerta con un doppio sconto imperdibile. Via subito il 22% e poi c’è anche il coupon per un ulteriore risparmio di 50€. Morale, il prezzo crolla da 409,99€ a soli 269,99€. Risoluzione 8K, ottima stabilizzazione e ben due display, di cui uno orientabile e perfetto anche per i vlog.

L’Insta360 Ace Pro è co-ingegnerizzata con Leica, offrendo una qualità dell’immagine eccezionale grazie al suo sensore da 1/1.3 pollici. Questo sensore, più grande rispetto a molti concorrenti, consente una migliore performance in condizioni di scarsa illuminazione e una riduzione significativa del rumore nelle immagini. La fotocamera è in grado di registrare video in 8K a 24 fps, 6K a 30 fps e 4K a 120 fps.

Lo schermo da 2,4 pollici è orientabile a piacere, rendendolo una soluzione perfetta per realizzare VLOG in movimento. Non manca nemmeno la resistenza all’acqua, fino a 10 metri, senza la necessità di usare custodie protettive o altri accessori. Il sistema di stabilizzazione FlowState e la funzione Horizon Lock assicurano riprese stabili e fluide anche nelle condizioni più movimentate. La fotocamera include anche controlli vocali e gestuali, utilissimi durante le attività sportive.

Interessante anche la modalità PureVideo, che sfrutta l’IA per migliorare la qualità delle riprese quando la luce non è granché. Completano questo quadro, diverse altre funzionalità avanzate, incluso un editor automatico che, sempre sfruttando l’IA, è in grado di selezionare automaticamente i momenti salienti dei tuoi video.

Se cerchi una compagna d’avventure con cui riprendere le tue imprese più adrenaliniche, ti suggerisco di non farti scappare questa offerta: acquista subito l’Insta360 Ace ad un super prezzo!