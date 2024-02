Action Cam 4k a meno di 45€?! Sì, con questa DOPPIA OFFERTA di Amazon

Questa Action Cam 4K brandizzata Apexcam in forte sconto su Amazon è un’occasione imperdibile per gli appassionati di sport estremi e avventure all’aperto. Attualmente disponibile a soli 44,99€ grazie a uno sconto del 17% e l’aggiunta di un coupon del 10%, offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

Con risoluzioni video fino a 4K a 30fps e foto da 20 megapixel, questa action camera cattura immagini di alta qualità con un ampio angolo di visione di 170° grazie all’obiettivo fisheye 6G. Questo permette di catturare e condividere il proprio mondo con una risoluzione e una nitidezza fantastiche.

La custodia impermeabile inclusa rende questa action camera adatta per l’uso subacqueo fino a 40 metri di profondità, perfetta per attività come nuoto, immersioni e surf. Il display LCD da 2 pollici consente di visualizzare l’anteprima delle riprese in qualsiasi momento e ovunque.

La connettività WiFi consente di controllare la fotocamera tramite l’applicazione dedicata su smartphone o tablet, mentre il telecomando wireless con una portata di 15 metri consente di scattare foto e registrare video a distanza. Inoltre, il telecomando è resistente all’acqua (IPX6) per un utilizzo sicuro anche in ambienti umidi.

Questa action camera è dotata di una vasta gamma di funzioni, tra cui registrazione in loop, fotografia al rallentatore, modalità di guida, foto time-lapse e molto altro ancora, garantendo un’esperienza personalizzata e soddisfacente per ogni tipo di avventura.

L’Apexcam viene fornita con una generosa quantità di accessori, tra cui due batterie ricaricabili da 1050mAh, due caricabatterie, un telecomando wireless, una borsa multifunzione e varie staffe impermeabili, che assicurano una lunga durata e un utilizzo versatile in una vasta gamma di situazioni.

L’Apexcam 4K è un accessorio affidabile e conveniente per catturare i tuoi momenti più emozionanti e avventurosi. Prestazioni elevate, una vasta gamma di funzionalità e un’ampia gamma di accessori inclusi: il tutto a un prezzo imbattibile. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito con un grande risparmio!