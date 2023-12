Acquista Pixel 8 Pro: subito in REGALO Pixel Buds Pro (229€)

Corri su Google Store e acquista il Pixel 8 Pro! Per te, subito in regalo, i Pixel Buds Pro del valore di 229 euro. Un ottimo bundle che non puoi lasciarti scappare. Si tratta di una promozione a tempo limitato che potrebbe scadere da un momento all’altro. Un ottimo risparmio quindi che ti assicura un vero top di gamma tra gli smartphone in commercio e degli auricolari perfetti dal suono spettacolare.

Google Pixel 8 Pro: lo smartphone con l’Intelligenza Artificiale

Scegli lo smartphone più avanzato di sempre! Acquista il Pixel 8 Pro. Con l’IA di Google e la migliore fotocamera Pixel è una vera bomba. Il display da 6,7 pollici è dotato di tecnologia Super Actua che regala una luminosità pazzesca e dettagli sempre perfetti. La fotocamera principale, con tutti i suoi obiettivi, è stata completamente rinnovata. Accompagnata da un editing pazzesco, assicura scatti incredibili.

La sua struttura è incredibilmente resistente. Realizzata in alluminio lucido ai bordi e vetro posteriore opaco conferisce una nota elegante e moderna allo smartphone. Tutta la potenza viene erogata dal nuovissimo chip Google Tensor G3, progettato appositamente con l’IA di Google per funzionalità all’avanguardia in foto, video e tanto altro ancora. Acquistalo con i Pixel Buds in regalo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.